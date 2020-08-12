Факелы Ростральных колонн зажигали в честь победы "Зенита"

Сегодня телебашня на Петроградской и мосты Петербурга получат сине-бело-голубое оформление.

Факелы Ростральных колонн горели вечером в Петербурге в честь победы петербургской футбольной команды. "Зенит" стал чемпионом страны в двенадцатый раз. Команда обыграла "Ростов" в матче 30-го тура Мир Российской Премьер Лиги. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Кадрами из центра города поделились корреспонденты Piter.tv.

Градоначальник поздравил спортсменов и отметил, что "Зенит" – единственный в стране клуб, который обладает всеми высшими национальными футбольными трофеями. Кроме того, подчеркнул: знаковое спортивное событие отметят сине-бело-голубой световой подсветкой мостов и телебашни на Петроградской.

Отметим, что "Зенит" – один из самых титулованных футбольных клубов России, основанный в 1925 году. За свою историю команда завоевала множество трофеев, включая чемпионские титулы российской Премьер-лиги и кубки страны. Домашний стадион клуба – "Газпром Арена" – один из крупнейших в России и вмещает более 68 тысяч зрителей.

Видео: Piter.tv (Мария Гончарова)