Эксперты назвали главные ошибки при покупке электромобиля

Интерес к электромобилям в России продолжает расти, однако многие автомобилисты сталкиваются с трудностями уже после покупки первой машины на электротяге. Специалисты отмечают, что главные проблемы чаще всего связаны не с самой техникой, а с неподготовленностью владельцев к особенностям эксплуатации электрокаров.

Как отметил портал 110km.ru, одной из самых распространённых ошибок эксперты называют попытку сэкономить на комплектации. Покупатели нередко выбирают базовые версии с аккумулятором меньшей ёмкости, ориентируясь только на цену. Однако в реальных условиях такой запас хода быстро перестаёт устраивать, особенно зимой или во время поездок за город. Кроме того, важную роль играют дополнительные функции — подогрев сидений и руля, система планирования зарядок, тепловой насос и поддержка быстрой зарядки.

Специалисты напоминают, что фактический пробег электромобиля почти всегда отличается от цифр, указанных в рекламе. На расход энергии влияют температура воздуха, скорость движения, стиль вождения и даже количество пассажиров в салоне. В холодное время года запас хода может заметно снижаться, а на трассе при высокой скорости батарея разряжается значительно быстрее.

Отдельное внимание эксперты советуют уделять вопросу зарядки. Владельцам частных домов пользоваться электромобилем проще: машину можно оставлять на зарядке ночью прямо во дворе или в гараже. В крупных городах ситуация сложнее — свободные станции рядом с домом есть не всегда, а часть зарядок может оказаться занятой или неисправной.

Специалисты считают, что для комфортной эксплуатации электрокара желательно заранее установить домашнюю зарядную станцию. Она позволяет сократить время зарядки и снижает потери энергии. При этом установку оборудования рекомендуют доверять только профессионалам.

Ещё одна ошибка новичков — постоянная зарядка батареи до 100% и глубокий разряд аккумулятора. По словам экспертов, для продления срока службы оптимально поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20 до 80%. Быструю зарядку советуют использовать преимущественно в поездках на дальние расстояния.

Автоэксперты также рекомендуют заранее продумывать маршруты путешествий. На трассах зарядные станции могут находиться далеко друг от друга, поэтому водители обычно планируют остановки заранее и не рассчитывают на минимальный остаток энергии. Современные электромобили способны восполнить запас хода за 20–30 минут, однако многое зависит от температуры аккумулятора и мощности станции.

