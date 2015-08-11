  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина бросал петарды из окна своей квартиры на Петергофском шоссе
Сегодня, 11:36
190
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина бросал петарды из окна своей квартиры на Петергофском шоссе

0 0

К счастью, в результате никто не пострадал.

Полицейские задержали мужчину, который бросал петарды из окна дома по Петергофскому шоссе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Информация о происшествии поступила правоохранителям Красносельского района 17 мая. По горячим следам оперативно поймали 40-летнего жильца. Выяснилось, что он, находясь в своей квартире на 12-м этаже, выбрасывал пиротехнические изделия на улицу. К счастью, в результате никто не пострадал. 

В отделе в отношении хулигана составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ, коробка с петардами изъята. 

Ранее на Piter.TV: после нападения на юношу в Удельном парке возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Фото: Piter.TV 

Теги: петергофское шоссе, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии