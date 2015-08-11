Мужчина бросал петарды из окна своей квартиры на Петергофском шоссе

Полицейские задержали мужчину, который бросал петарды из окна дома по Петергофскому шоссе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о происшествии поступила правоохранителям Красносельского района 17 мая. По горячим следам оперативно поймали 40-летнего жильца. Выяснилось, что он, находясь в своей квартире на 12-м этаже, выбрасывал пиротехнические изделия на улицу. К счастью, в результате никто не пострадал.

В отделе в отношении хулигана составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ, коробка с петардами изъята.

