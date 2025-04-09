После нападения на юношу в Удельном парке возбуждено уголовное дело

В Приморском районе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после нападения на подростка в Удельном парке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 апреля поступила информация о том, что двое неизвестных в масках избили юношу на Коломяжском проспекте. В ходе конфликта один из злоумышленников также выстрелил в сторону потерпевшего из устройства, похожего на сигнальный пистолет. На следующий день 17-летний парень самостоятельно обратился за медицинской помощью. У него зафиксировали множественные травмы.

По подозрению поймали напавших 13 и 15 лет. Все материалы дела передадут в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке хулиганов на профилактический учет.

