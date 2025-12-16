На Свердловской набережной тестируют новый тип пешеходной кнопки

Датчик реагирует на приближение руки, так что нажимать на кнопку не нужно.

В Петербурге на Свердловской набережной тестируют вызывное устройство для управления светофором. Возле дома 64 регулировщик находится далеко от тротуара, из-за чего пешеходам сложно дотягиваться до кнопки и переключать сигнал, рассказали в городском комитете по транспорту.

Датчик реагирует на приближение руки, так что нажимать на кнопку не нужно. На устройстве есть информационные оповещения – "Ждите" и "Идите". Если эксперимент окажется удачным, то подобные кнопки появятся и на других светофорных объектах.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в преддверии 9 мая обновили дорожную разметку и помыли светофоры. А для слабовидящих восстановили звуковое сопровождение зеленых сигналов на пяти перекрестках с Невским проспектом.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга