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На Свердловской набережной тестируют новый тип пешеходной кнопки
Сегодня, 16:58
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На Свердловской набережной тестируют новый тип пешеходной кнопки

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Датчик реагирует на приближение руки, так что нажимать на кнопку не нужно.

В Петербурге на Свердловской набережной тестируют вызывное устройство для управления светофором. Возле дома 64 регулировщик находится далеко от тротуара, из-за чего пешеходам сложно дотягиваться до кнопки и переключать сигнал, рассказали в городском комитете по транспорту. 

Датчик реагирует на приближение руки, так что нажимать на кнопку не нужно. На устройстве есть информационные оповещения – "Ждите" и "Идите". Если эксперимент окажется удачным, то подобные кнопки появятся и на других светофорных объектах. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в преддверии 9 мая обновили дорожную разметку и помыли светофоры. А для слабовидящих восстановили звуковое сопровождение зеленых сигналов на пяти перекрестках с Невским проспектом. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: пешеходный переход, свердловская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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