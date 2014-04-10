Жителя Петербурга будут судить за кражу 8 тыс. рублей с чужой карты

По словам потерпевшей, хищение денег она заметила в приложении банка.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Как рассказали 3 августа в надзорном ведомстве, в мае прошлого года фигурант нашел чужую банковскую карту на улице Всеволода Вишневского и подобрал ее. Затем злоумышленник оплатил платежным средством более 14 покупок и поужинал с дамой в кафе. По словам потерпевшей, хищение денег она заметила в приложении банка.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 8 тыс. рублей. Уголовное дело направили суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: полиция раскрыла кражу планшета в поезде из Москвы в Петербург.

Фото: Piter.TV