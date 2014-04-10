Wildberries спасла часть товаров на складе после атаки БПЛА под Владимиром

Склад Wildberries во Владимирской области попал под украинский удар в ночь на 3 августа.

После ударов беспилотных летательных аппаратов по складу Wildberries во Владимирской области часть товаров была сохранена. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ.

В компании отметили, что в ходе локализации возгорания на логистическом объекте компании часть товаров удалось спасти. Площадь пожара составила 100 тыс. кв. метров. Специалисты в обязательном порядке проведут оценку объемов и сортировку товара.

Утром 3 августа украинские БПЛА атаковал складской комплекс в Собинском округе. Сотрудники маркетплейса оперативно эвакуировали.Также компания перестроила логистические цепочки, прием и отправка товаров временно осуществляется на других объектах.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на складской комплекс во Владимирской области пострадал молодой мужчина. Позже стало известно, что пострадавших выросле до четырех. Следственный комитет завел дело о теракте в связи с атакой на склад.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)