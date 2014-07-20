Украинские военные передавали сведения о расположении окопов.

Отдельные украинские военнослужащие неоднократно содействовали российским разведывательно-диверсионным группам в регионе. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

По его словам, такие случаи фиксировались постоянно. Благодаря этой помощи подразделения ВС РФ получили возможность скрытно выходить к позициям противника на правом берегу Днепра и брать в плен военных ВСУ.

Василенко отметил, что в дальнейшем украинское командование вносило имена этих бойцов в списки "исчезнувших" или "пропавших без вести". Такая ситуация, по мнению Василенко, свидетельствует о серьезном падении доверия к новому главнокомандующему Михаилу Драпатому и дальнейшем разложении системы управления ВСУ на Херсонском направлении.

Ранее мы сообщали, что командование ВСУ почти неделю снабжало провизией российских десантников в Донецкой Народной Республике.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)