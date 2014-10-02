Шуваев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Белгород

Александр Шуваев указал, что в общей сложности за минувшие сутки противник совершил 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также три раза сбросил взрывные устройства с БПЛА.

Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник, 3 августа, атаковали беспилотниками Белгород. Соответствующее заявление через социальные сети сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев. Местный чиновник заметил, что на территории города произошло возгорание на объекте социальной инфраструктуры и двух складах.На текущий момент все очаги ликвидированы, а погибших удалось избежать.

Сегодня ночью киевские террористы атаковали Белгород тремя беспилотниками. В результате загорелось здание соцобъекта и два коммерческих складских помещения. Все экстренные службы отработали оперативно. Пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания. Александр Шуваев, врио главы Белгородской области

Эксперт добавил, что враг бил также по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам Белгородской области. В Валуйском и Грайворонском округах жертвами трагедии стали четыре человека, включая несовершеннолетнего ребенка. В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах пострадали 17 человек, среди которых трое детей. Пациенты были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Их состояние сейчас оценивается как средней тяжести. Согласно имеющимся данных от медиков, перевод несовершеннолетних лиц в федеральные медицинские учреждения не требуется. Трое взрослых граждан находятся в тяжёлом состоянии. Однако они тоже получают всю необходимую квалифицированную помощь от специалистов.

ВСУ атаковали с помощью БПЛА автобус в Шебекине Белгородской области.

Фото: Telegram / Александр Шуваев