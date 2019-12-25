Подаренный женой рюкзак спас жизнь бойца СВО при атаке FPV-дрона

Рюкзак, который супруга отправила военнослужащему, оказался защитой в момент атаки ВСУ.

Санитар инструктор с позывным Фара избежал серьёзных травм благодаря рюкзаку. Военный получил лишь контузию после прямого удара FPV-дрона, рассказал он в беседе с РИА Новости.

Собеседник издания отметил, что выдвинулся на точку со своим сослуживцем, за собой у него был объёмный 120-литровый рюкзак, который полностью закрывал спину и выступал выше головы.

Именно этот элемент снаряжения принял на себя основной удар. Боец почувствовал резкий толчок, будто его сильно ударили, после чего оглох. Позже стало понятно, что рядом произошёл взрыв FPV-дрона.

Фура отметил, что жена прислала рюкзак на 120 литров, где была куча вещей и подарки из дома. К тому же военнослужащий предупредил, чтобы она укладывала вещи вертикально. Все это и способствовало спасению его жизни.

Ранее боец закрыл собой 11-летнего мальчика от дрона ВСУ и спас ему жизнь в городе Родинское в ДНР.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)