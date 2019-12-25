На Невском проспекте реставрируют архитектурный ансамбль с XVIII века и школу, где учился Карл Росси

Ядром ансамбля выступает здание Петришуле – одного из старейших учебных заведений России, основанного в 1709 году.

В центре Петербурга продолжается масштабная реставрация жилого квартала на Невском проспекте, 22–24. В единый комплекс работ объединены семь зданий, шесть из которых являются объектами культурного наследия. Как сообщает пресс-служба Смольного, задача специалистов – не просто отремонтировать фасады общей площадью 36 тыс. кв. м, но и воссоздать исторический облик каждого строения.

Ядром ансамбля выступает здание Петришуле – одного из старейших учебных заведений России, основанного в 1709 году. Именно здесь учились архитектор Карл Росси, композитор Модест Мусоргский и многие другие выдающиеся деятели. Главное здание было возведено Мартином Гофманом в 1760-х годах.

Губернатор подчеркнул бережное отношение к действующей школе: во время сдачи экзаменов все шумные фасадные работы были полностью остановлены. Сейчас готовность объекта превышает 73%. Полностью завершена расчистка кирпичной кладки и ремонт венчающего карниза. Реставраторы восстанавливают утраченные сандрики, полуколонны и многослойные профили.

В ходе работ архитекторов ждали открытия: под слоями штукатурки на Малой Конюшенной обнаружена уникальная рустованная поверхность XIX века, которую решено сохранить. Кроме того, найдены памятные доски с именами золотых и серебряных медалистов школы за 1952 и 1961 годы – после реставрации их вернут учебному заведению.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завершены первые этапы реставрации усадьбы Демидовых.

Фото: Правительство Петербурга

