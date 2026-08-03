  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:54
113
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Пятигорске задержали иностранца, готовившего подрыв здания прокуратуры

0 0

Мужчина планировал затем воевать в рядах боевиков в Сирии.

Иностранный гражданин, который по указке кураторов из-за границы планировал в дистанционном режиме взорвать здание прокуратуры в Пятигорске, после чего собирался вступить в ряды боевиков в Сирии, задержан российскими силовыми структурами. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что операция выполнена на территории Ставоропольского края. Подозреваемым стал мужчина 2001 года рождения, который прибыл в страну  из Центрально-Азиатского региона. Он является  сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО). Он выполнял действия в координации с находящимся в Сирии функционером противоправного движения.

В этих целях провел разведку территории, приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО.

сообщение от ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве уточнили, что сторонник террористов своевременно был задержан оперативниками. При обыске у мужчины обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ). Ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, а также пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Речь идет о теракте.

ФСБ задержала 35-летнего жителя Москвы за перевод средств на криптокошелек СБУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: взрыв, прокуратура, пятигорск, ставропольский край, фсб
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Мировые новости, Новости Сирии,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии