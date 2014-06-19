Петербургская прокуратура требует вернуть похищенные у пенсионерки 810 тыс. рублей

Дело о мошенничестве в крупном размере направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 79-летней женщины, которая признана потерпевшей по уголовному делу. Как рассказало надзорное ведомство, в ходе телефонного разговора мошенники ввели ее в заблуждение и заставили перевести накопления на "безопасный" счет. В результате пенсионерка отдала курьеру 810 тыс. рублей.

Дело о мошенничестве в крупном размере направлено в суд для рассмотрения по существу. Ущерб потерпевшей не возместили, в связи с чем прокурор еще раз потребовал вернуть средства. В настоящее время исковое заявление рассматривают.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге сотрудник оформил отпуск, предоставив фальшивые справки донора.

Фото: Piter.TV