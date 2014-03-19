В Петербурге восстановили уникальные шестиметровые витражи особняка Веге

Чтобы восстановить подлинные оттенки, специалисты применили искусственный интеллект, который определил палитру для подбора стекла со всего мира.

Один из крупных застройщиков города приступил к реставрации старинного особняка Веге на Октябрьской набережной. Александр Аксёнов, руководитель мастерской "Кузница Тор", рассказал "Петербургскому дневнику", что главной жемчужиной интерьера был парный витраж высотой почти шесть метров с сюжетом "Кавалер, передающий даме кубок". По его словам, это была не классическая работа, а фантазия художника, созданная по заказу владельца завода Григория Веге для создания праздничной атмосферы.

Когда реставраторы приступили к работам в 2024 году, самих стекол в здании уже не было – их похитили в начале 90-х годов, когда памятник остался без охраны. Александру Аксёнову и его команде предстояло воссоздать утраченное по старым пленочным фотографиям 1991 года и отчетам о реставрации конца 80-х годов из Вильнюса.

Александр Аксёнов отметил, что качество снимков оставляло желать лучшего: цвета передавались по-разному. Чтобы восстановить подлинные оттенки, специалисты применили искусственный интеллект, который определил палитру для подбора стекла со всего мира. Часть материала нашли у отечественных производителей, но опалесцентное стекло синего и зеленого оттенков пришлось везти с острова Мурано в Италии. Руководитель мастерской подчеркнул, что доставка заняла пять месяцев, но это было критически важно для точности.

Процесс росписи оказался крайне трудоемким. Специалисты распечатали изображение в натуральную величину, вручную наносили темперные краски на кальку поверх стекол и запекали их в печи. Александр Аксёнов уточнил, что самой сложной задачей стали лица персонажей, которыми четыре месяца занимался действующий церковный служитель. Всего над проектом трудилась команда из восьми человек.

Оригинальные рамы также удалось спасти от гнили и плесени, очистив их от одиннадцати слоев краски и заменив поврежденные детали. Полностью собранная створка весит около четырехсот килограммов. Планируется, что воссозданные витражи вернутся на историческое место на парадной лестнице до конца лета этого года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завершены первые этапы реставрации усадьбы Демидовых.

Фото: Ульяна Жукова