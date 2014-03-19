Пропавших в Таиланде россиян жестоко убили из-за мотоцикла

Предполагаемым мотивом нападения стало желание завладеть транпортом россиян.

Тайские правоохранители задержали лидеров местной преступной группировки подозреваемых в похищении и убийстве двух россиян в Паттайе. Задержанные уже указали местонахождение тел 17-летнего парня и его 22-летней сестры, сообщила газета Thairat.

Злоумышленники рассказали, что застрелили подростка, а девушку забили до смерти. Криминалистов уже направили на место, где, по словам преступников, спрятаны останки россиян. Изначальным мотивом нападения стало хищение мотоцикла, принадлежавшего молодым людям.

Именно мотоцикл помог полиции выйти на след убийц. Разобранный транспорт нашли закопанным неподалёку от дома одного из задержанных.

Двух подозреваемых, известных как Понг и Тхонг, задержали в провинции Сакэу после побега из Чонбури. Суд Паттайи выдал ордера на их арест. Один из них уже был судим за похищение детей, незаконное хранение оружия и покушение на убийство.

Молодые люди пропали 26 июля, когда уехали из дома на мотоцикле. Спустя некоторое время связь с братом и сестрой оборвалась. Незадолго до этого они пожаловались матери, что за ними кто-то следит.

Фото: Telegram/112