  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"За ними следили". Стали известны последние часы пропавших в Паттайе россиян
Сегодня, 18:34
154
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

"За ними следили". Стали известны последние часы пропавших в Паттайе россиян

0 0

Пропавшая девушка жаловалась матери, что ей кажется, будто за ними следят.

В последние часы перед исчезновением пропавшая в Таиланде россиянка говорила родственникам о слежке. Благодаря трекеру, она узнала, что кто-то отслеживает их байк, рассказала в беседе с 360.ru близкая подруга девушки.

По ее словам, 22-летняя россиянка и ее 17-летний брат вышли из дома около четырех утра, у них с собой были только телефоны. Возможно, они собирались в магазин. Девушка отправляла голосовые сообщения, что никуда не планирует ехать.

Мы сразу поняли, что они не могли просто так сбежать куда-то. Никаких конфликтных ситуаций в семье не было, и ни с чем их семья не связана, если что. Обычная семья

Собеседница 360.ru.

Девушка уверена, что у подруги не было планов сбежать, ей нравилось работать видеографом. Российская семья живет в Паттайе около пяти-семи лет.

В Таиланде продолжаются искать 22-летнюю Диану и ее 17-летнего брата Романа, пропавших утром 26 июля. Родственники уехали из дома в районе Паттайи на мотоцикле. Спустя три дня полицейские нашли его разобранным в лесистой местности.

Ранее в Карелии пропали 11-летний мальчик и его 13-летняя сестра, которые неоднократно сбегали из дома.

Фото: 360.ru

Теги: паттайя, поиски россиян в паттайе, поиски россиян в таиланде, пропали в таиланде
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии