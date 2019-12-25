В Петербурге отменили "Ярмарку недвижимости" из-за падения деловой активности

Сентябрьская выставка недвижимости не состоится — организаторы сослались на рынок.

В Петербурге в сентябре не состоится традиционная "Ярмарка недвижимости". Организаторы приняли решение отменить мероприятие, ссылаясь на внешние факторы, рыночную конъюнктуру и недостаточный уровень деловой активности. Представители оргкомитета отказались от комментариев, пишет BFM.

Ярмарка проводилась в городе с 2000 года дважды в год. До 2014 года площадкой был "Ленэкспо", затем выставка переехала в "Экспофорум". Весной 2026 года мероприятие посетили более 18 тыс. человек. Однако теперь организаторы сочли, что проведение в заявленные сроки не обеспечит ожидаемого уровня представительства и практической ценности.

Эксперты связывают отмену с изменением потребительских привычек. Покупатели всё чаще изучают предложения застройщиков онлайн, не тратя время на поездки в выставочные центры. По словам начальника отдела загородной недвижимости "Мир Квартир PREMIUM" Алексея Попова, век информационных технологий позволяет выбрать застройщика, изучить портфолио и приехать только на финальную встречу. Отток с подобных выставок неизбежен.

Ситуация на рынке недвижимости остаётся неоднозначной. Консалтинговый центр "Петербургская недвижимость" прогнозирует сокращение объёма продаж новостроек в городе и области на 10% по итогам года. По данным "Дом.РФ", в мае продажи на первичном рынке Петербурга упали на 37% год к году — это худший показатель среди регионов.

При этом губернатор Александр Беглов сообщил, что за первые четыре месяца 2026 года оборот организаций Петербурга вырос на 6%, причём в строительстве и операциях с недвижимостью рост достиг 25%. Учредитель управляющей компании Well Александр Погодин объяснил противоречия инерционностью рынка недвижимости: он не реагирует мгновенно, а недвижимость остаётся "тихой гаванью" для сбережений.

По данным Росреестра, за семь месяцев 2026 года в Петербурге зарегистрировано около 22 тыс. договоров долевого участия — на 870 меньше, чем годом ранее. Спрос на первичном рынке снизился почти на 4%.