Двое пострадали в аварии с легковушкой на трассе "Скандинавия"

Смертельная авария произошла на 74-м километре трассы "Скандинавия".

На 74-м километре трассы А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась с участием автомобиля Changan.

По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением и врезался в столб освещения. В результате столкновения 1 человек погиб, еще 2 получили травмы.

Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи. Их госпитализировали, информация о состоянии уточняется. На месте аварии работала смена 109-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас". Спасатели обеспечили безопасность на месте происшествия и помогли медикам.

Ранее гаишники в Ингушетии во время погони подстрелили 10-летнего ребенка.

Фото: пресс-служба ГАИ