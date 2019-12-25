В Сертолово нашли 11-летнего мальчика, который не вернулся с прогулки

Школьник на самокате пропал в Сертолово после прогулки 29 сентября.

В Сертолово Всеволожского района Ленинградской области вечером 29 сентября искали 11-летнего мальчика, который не вернулся домой после прогулки. Ребенка нашли позднее, с ним все в порядке.

По данным 47news, школьник гулял и катался на самокате. Примерно в 17:45 его видели на улице Молодцова, после чего домой он не пришел. Родители сообщили, что ранее мальчик никогда не пропадал. По их словам, в семье не было конфликтов или других обстоятельств, которые могли бы стать причиной внезапного ухода ребенка. Школьника характеризуют положительно.

К поискам ребенка планировали подключиться волонтеры "ЛизаАлерт". Однако в 23:47 стало известно, что мальчик найден.

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Фото: Piter.tv