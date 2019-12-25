Петербургская ОЭЗ привлекла 177 млрд рублей инвестиций за 20 лет

ОЭЗ Петербурга вернула в бюджет почти 9 руб. на каждый рубль льгот.

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" за 20 лет направила более 177 млрд руб. на создание и развитие высокотехнологичных производств. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

За время работы резиденты ОЭЗ перечислили свыше 123,9 млрд руб. налоговых и других платежей. По словам Полякова, на каждый рубль предоставленных предприятиям льгот приходится почти 9 руб., возвращенных в бюджет.

ОЭЗ "Санкт-Петербург" сохраняет позиции среди наиболее привлекательных для инвестиций особых экономических зон России и входит в тройку лидеров соответствующего рейтинга. Резиденты зоны получают земельные участки для размещения производств, необходимую инфраструктуру и налоговые льготы. Эти условия позволяют предприятиям запускать новые производства на территории Петербурга.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять автоматически, отдельного заявления подавать не нужно.

Фото: Piter.tv