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В Петербурге прокуратура начала проверку после задержки электричек на час
Вчера, 22:19
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В Петербурге прокуратура начала проверку после задержки электричек на час

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Прокуратура проверит задержки электричек на Балтийском направлении в Петербурге.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек пригородных поездов на Балтийском направлении в Петербурге. Отдельные электрички опаздывали до 60 минут.

В ведомстве сообщили, что специалисты проверят соблюдение требований законодательства в сфере безопасности движения, а также защиту прав пассажиров.

По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сотрудники ГАИ задержали водителя Geely, ребенок которого высунулся из люка на ходу. Его личность установили благодаря комплексу "Безопасный город".

Фото: Piter.TV 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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