Налоговая Ленобласти потратит 6,93 млн рублей на борьбу с крысами

Налоговая служба Ленобласти выделила почти 7 млн руб. на дезинфекцию.

Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области объявило закупку услуг по борьбе с грызунами, насекомыми и клещами. Начальная максимальная цена контракта составляет 6,93 млн руб.

Работы разделены на 2 периода. На обслуживание объектов в 2026-2027 годах предусмотрено 3,35 млн руб., еще 3,58 млн руб. планируют направить на аналогичные услуги в 2027-2028 годах. Стоимость контракта определили после анализа предложений 3 потенциальных поставщиков.

Исполнителю предстоит проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений налоговой службы, подвалов и прилегающих территорий. Кроме того, весной и осенью предусмотрена обработка участков от клещей.

Согласно условиям закупки, дезинфекцию и дератизацию будут выполнять в течение 12 месяцев каждого из 2 периодов. Противоклещевая обработка рассчитана на 2 месяца.

В перечень объектов вошли здания налоговой службы в Волхове, Всеволожске, Выборге, Гатчине, Кировске, Кингисеппе, Луге, Подпорожье, Приозерске, Тихвине, Тосно, Киришах и других населенных пунктах Ленинградской области.

Контракт планируют исполнять с 1 декабря 2026 года по 30 декабря 2028 года. Оплата услуг будет производиться за счет средств федерального бюджета. К исполнителю предъявлено требование о наличии действующей лицензии на соответствующие виды деятельности.

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