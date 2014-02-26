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Восьмилетняя девочка оказалась в больнице после нападения собаки на Корнея Чуковского
Сегодня, 19:45
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Восьмилетняя девочка оказалась в больнице после нападения собаки на Корнея Чуковского

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Сейчас проверку проводит 66-й отдел полиции.

В Красногвардейском районе Петербурга собака напала на восьмилетнюю девочку. Ребенка доставили в медицинское учреждение, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел 12 мая возле дома 3/1 по улице Корнея Чуковского. Школьницу покусал неизвестный пес, атака не была спровоцирована чем-либо. Родители отвезли девочку в травмпункт, с укушенной раной левого бедра ее госпитализировали в детскую больницу Святой Марии Магдалины.

По факту случившегося проверку проводит 66-й отдел полиции. Все обстоятельства выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что на улице Руставели питбуль напал на 15-летнюю девочку. Пострадавшая попыталась защитить своего пса, и животное вцепилось в ее руку. Подросток обратился в травмпункт с укусами левого предплечья и пальца левой руки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение собаки, улица корнея чуковского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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