На улице Руставели питбуль напал на 15-летнюю девочку

В Калининском районе Петербурга питбуль покусал 15-летнюю девочку. Собака схватила подростка за руку, выставленную вперед, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошел накануне вечером. Пострадавшая выгуливала питомца во дворе дома 37 по улице Руставели, с питбулем без намордника были другие подростки. Девочка попыталась защитить своего пса, и собака вцепилась в ее руку.
Горожанка обратилась в травмпункт с укусами левого предплечья и пальца левой руки. Все детали случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что с хозяйки собаки, которая покусала ребенка в лифте на Богатырском проспекте, взыскивают 500 тыс. рублей. Стаффордширский терьер схватился за лицо потерпевшей, девочку госпитализировали в больницу, где ей были наложены швы.
Фото: Piter.TV
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