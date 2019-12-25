На улице Руставели питбуль напал на 15-летнюю девочку

Пострадавшая попыталась защитить своего пса, и собака вцепилась в ее руку.

В Калининском районе Петербурга питбуль покусал 15-летнюю девочку. Собака схватила подростка за руку, выставленную вперед, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел накануне вечером. Пострадавшая выгуливала питомца во дворе дома 37 по улице Руставели, с питбулем без намордника были другие подростки. Девочка попыталась защитить своего пса, и собака вцепилась в ее руку.

Горожанка обратилась в травмпункт с укусами левого предплечья и пальца левой руки. Все детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что с хозяйки собаки, которая покусала ребенка в лифте на Богатырском проспекте, взыскивают 500 тыс. рублей. Стаффордширский терьер схватился за лицо потерпевшей, девочку госпитализировали в больницу, где ей были наложены швы.

Фото: Piter.TV