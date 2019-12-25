С хозяйки собаки, которая покусала ребенка в лифте на Богатырском, взыскивают 500 тыс. рублей

Собака укусила потерпевшую за лицо, девочку госпитализировали в больницу, где ей были наложены швы.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению матери девочки, которая получила телесные повреждения после укуса собаки. На дочь заявительницы в мае 2023 года в лифте дома по Богатырскому проспекту напал стаффордширский терьер, сообщили в надзорном ведомстве 21 апреля.

Собака укусила потерпевшую за лицо, девочку госпитализировали в больницу, где ей были наложены швы. От нападения остались рубцы.

В целях защиты прав ребенка прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с хозяйки животного компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что нападение собаки на жительницу Малой Балканской обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.TV