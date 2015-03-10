В Приморском районе отремонтировали Богатырский проспект

Объект всегда находится под нагрузкой.

В Приморском районе Петербурга в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" завершен ремонт Богатырского проспекта. Дорожники привели в нормативное состояние свыше 100 тыс. квадратных метров покрытия.

По информации Смольного, на участках от Стародеревенской улицы до Байконурской улицы и от Туристской улицы до Шуваловского проспекта сделали люки колодцев, переставили бортовые камни и нанесли разметку. Объект всегда находится под нагрузкой. Рядом с ним расположены школы, детские сады, поликлиники, библиотеки и детские досуговые учреждения.

Всего в этом году на берегах Невы в адресную программу вошли порядка 80 адресов. Только в Приморском районе обновляют более 10 километров дорог.

Ранее мы рассказывали о том, что к 1 сентября у образовательных учреждений Петербурга отремонтировали асфальт.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры