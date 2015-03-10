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В Приморском районе отремонтировали Богатырский проспект
Сегодня, 12:56
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В Приморском районе отремонтировали Богатырский проспект

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Объект всегда находится под нагрузкой.

В Приморском районе Петербурга в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" завершен ремонт Богатырского проспекта. Дорожники привели в нормативное состояние свыше 100 тыс. квадратных метров покрытия. 

По информации Смольного, на участках от Стародеревенской улицы до Байконурской улицы и от Туристской улицы до Шуваловского проспекта сделали люки колодцев, переставили бортовые камни и нанесли разметку. Объект всегда находится под нагрузкой. Рядом с ним расположены школы, детские сады, поликлиники, библиотеки и детские досуговые учреждения.

Всего в этом году на берегах Невы в адресную программу вошли порядка 80 адресов. Только в Приморском районе обновляют более 10 километров дорог. 

Ранее мы рассказывали о том, что к 1 сентября у образовательных учреждений Петербурга отремонтировали асфальт. 

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры 

Теги: богатырский проспект, ремонт дорог
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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