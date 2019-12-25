В Курортном районе Петербурга завершили ремонт 10 км Рощинского шоссе

Развитие транспортной инфраструктуры в этой части города продолжается.

В Петербурге окончены работы по капитальному ремонту 10-километрового участка Рощинского шоссе. Специалисты привели в порядок трассу от Приморского шоссе до границы с Ленинградской областью в рамках подготовки дорожной сети города к современным нагрузкам.

По данным пресс-службы Смольного, в ходе работ дорожники уложили два слоя асфальтобетонного покрытия общей площадью 100 тысяч квадратных метров, укрепили обочины и нанесли новую износостойкую разметку из термопластика. Рощинское шоссе связывает Курортный район и Выборгский район Ленобласти. После ремонта дорога обеспечивает комфортный доступ к излюбленным местам отдыха петербуржцев – поселкам Молодежное, Серово, Ушково, Рощино и городу Зеленогорску.

Развитие транспортной инфраструктуры в этой части города продолжается. В 2026 году в Курортном районе уже был отремонтирован километровый участок Дубковского шоссе в Сестрорецке. В настоящее время ведутся работы по обустройству проезда от Ленинградской улицы до дороги к Центру радиологии имени академика Гранова в поселке Песочный. Кроме того, в планах администрации значится обновление Заречной дороги в Сестрорецке.

Ранее мы сообщили о том, что в Центральном районе Петербурга приступили к ремонту тротуаров на Невском проспекте.

Фото: Правительство Петербурга