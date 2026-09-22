В кино выйдет документальный фильм Павла Лунгина о четырех жизнях Петра Мамонова

Фильм разделен на четыре части, соответствующие ключевым этапам биографии Мамонова.

В российских кинотеатрах 22 октября начнется прокат документальной картины Павла Лунгина "Четыре жизни Петра Мамонова". Фильм кинопрокатной компании Vereteno и Мастерской Павла Лунгина расскажет о творческом пути музыканта и актера, его внутренних переменах и поиске смысла жизни.

Лунгин был близко знаком с Мамоновым и работал с ним в двух знаковых фильмах — "Такси-блюз" и "Остров". Новая картина построена как визуальное исследование разных периодов жизни артиста: от лидера "Звуков Му" и эпатажного рок-музыканта до театрального актера и человека, который после духовного кризиса обратился к православию.

В основу фильма легли архивные записи, фотографии из семейного собрания, интервью разных лет и рассказы людей, которые хорошо знали Мамонова. Среди участников картины — Сергей Шнуров, Евгений Маргулис, Виктор Сухоруков, супруга музыканта Ольга Мамонова, Александр Ф. Скляр, Виктория Исакова, Сергей Лобан и другие.

Фильм разделен на четыре части, соответствующие ключевым этапам биографии Мамонова. Авторы прослеживают, как менялись его взгляды, творчество и образ жизни, и пытаются разобраться, что объединяло столь разные периоды его судьбы.

Петр Мамонов родился в Москве в 1951 году. В начале 1980-х он основал группу "Звуки Му", ставшую одним из заметных явлений советского андеграунда. Коллектив выступал за рубежом, а один из альбомов группы продюсировал британский музыкант Брайан Ино.

Кинематографическая карьера Мамонова началась с фильма "Игла", после чего последовали "Такси-блюз" Павла Лунгина и другие работы. Широкую известность ему принесла роль старца Анатолия в "Острове", за которую актер получил премии "Ника" и "Золотой орел". Позже Мамонов сыграл Ивана Грозного в исторической драме "Царь".

Съемки "Четырех жизней Петра Мамонова" проходили в Москве, а также в Московской и Калужской областях. Петр Мамонов умер в 2021 году в возрасте 70 лет.

В сентябре в российский прокат выйдет "Мой пес Гохан" — фильм об особой связи человека и животного.

Видео: Vereteno