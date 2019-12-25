В Петербурге стартовали съемки сказочного фильма "Садко" с Анной Пересильд и Никитой Кологривым

На улицах Санкт-Петербурга начались съемки новой полнометражной сказки «Садко», которую снимает режиссер Иван Оганесов.

Картина создается кинокомпаниями СТВ, Welcome Media, ID Production и CGF совместно с телеканалом "Россия" при поддержке Фонда кино. Премьера фильма запланирована на 8 марта 2028 года.

Главную роль новгородского гусляра Садко исполнит Антон Рогачев, известный зрителям по проекту "Этерна". Образ Любавы воплотит Анна Пересильд, получившая широкую известность после сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". В актерский состав также вошли Никита Кологривый, который сыграет моряка Буслая, и Елизавета Ищенко в роли воительницы Рандгрид. Кроме того, в фильме снимутся Юрий Стоянов, Роман Васильев, Кристина Бабушкина, Алексей Дмитриев и другие актеры.

За визуальный стиль персонажей отвечает художник по костюмам Надежда Васильева. Ранее она работала над такими крупными российскими сказочными проектами, как "Летучий корабль", "Конек-Горбунок", "По щучьему велению", "Горыныч", "Огниво" и новой экранизацией "Буратино".

Музыкальную составляющую фильма курирует композитор и креативный продюсер Даша Чаруша. В ее портфолио — фильмы "Кентавр", "Молодой человек", "Мужу привет", "Между нами химия", "Марафон желаний" и "Хардкор".

Съемки пройдут сразу в нескольких городах — Санкт-Петербурге, Приозерске Ленинградской области и Москве. Часть сцен создают с применением современных технологий виртуального продакшена в павильоне SberStudios на территории "Мосфильма". Благодаря цифровым декорациям съемочная группа уже работает над зимними эпизодами, несмотря на летний сезон.

Прокатом фильма займется компания "НМГ Кинопрокат". Премьера сказки в российских кинотеатрах намечена на 8 марта 2028 года.

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Фото: кинокомпания СТВ