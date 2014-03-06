Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на скорую в Красном Селе

Глава СК заинтересовался нападением на медиков в Красном Селе.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на медиков скорой помощи в Красном Селе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошёл в Красносельском районе, где мужчина применил насилие в отношении фельдшера и водителя бригады скорой медицинской помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Виктора Козлова доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Фото: пресс-служба СК РФ