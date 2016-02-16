Мариинка отдаст 110 млн рублей за уборку Концертного зала

Концертный зал Мариинского театра уберут.

Мариинский театр объявил открытый конкурс на комплексное содержание и профессиональную уборку Концертного зала и двух вспомогательных корпусов. Начальная цена контракта составляет 110,1 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок. Победителю предстоит оказывать клининговые услуги с 19 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года на объектах по адресам: улица Писарева, 20, и улица Декабристов, 39, литера Б.

Финансирование разбито по годам: 14 млн рублей выделят в 2026 году, 55 млн рублей — в 2027-м и 41,1 млн рублей — в 2028-м. Заявки принимаются до 24 августа, итоги конкурса подведут 1 сентября. Цена контракта получит 60% веса при оценке, ещё 40% зависят от качества и экологичности предложений. От участников требуется подтверждённый опыт выполнения аналогичных договоров стоимостью не менее 20% от начальной цены.

Стоимость клининга для Мариинки планомерно растёт: аналогичный двухлетний контракт на уборку Концертного зала в 2024 году обошёлся в 94 млн рублей, а в 2022 году услуги закупались за 68,9 млн рублей.

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Фото: администрация Петербурга