Финал велозаезда Tour de Russie впервые примет Пушкин

Старт у Екатерининского дворца, финиш у Египетских ворот.

Пушкин впервые примет финал национального велозаезда Tour de Russie. Решающая гонка первого сезона проекта состоится 16 августа, сообщает "Петербургский дневник". Старт будет дан у Екатерининского дворца, финиш — у Египетских ворот. Участникам предстоит преодолеть одну из трёх дистанций: 22, 46 или 95 километров, маршрут пройдёт вокруг музея-заповедника "Царское Село".

На старт выйдут сильнейшие любительские велоклубы, корпоративные команды крупных компаний и индивидуальные спортсмены из разных регионов. После двух этапов лидерами общего зачёта остаются Игорь Петров из Москвы и Марина Летаева из Подмосковья. В 2027 году организаторы планируют расширить географию и провести этапы в других регионах России.

В связи с проведением соревнований в Пушкине 16 августа будут действовать временные ограничения движения.

Фото: unsplash (KBO Bike)