СК предупредил туристов о нелегальных экскурсиях по крышам

За прогулки по крышам в Петербурге грозит до шести лет тюрьмы.

Следственный комитет обратился к туристам Петербурга с предупреждением о безопасности при выборе экскурсий. Поводом для заявления стало задержание в центре города 29-летнего уроженца Тульской области, который организовал нелегальные прогулки по крышам. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. "а" ч.2 ст. 238 УК РФ). Ему грозит штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до шести лет.

В СК предупреждают: предложения попасть "эксклюзивно" на закрытые крыши, в заброшенные здания или другие опасные места нарушают закон и угрожают жизни. Организаторы обязаны заранее информировать о рисках и обеспечивать меры безопасности. Особое внимание — детям: не допускайте их участия в рискованных экскурсиях.

В ведомстве призывают гостей города проявлять осмотрительность, чтобы сохранить только приятные впечатления от Петербурга.

Также выяснилось, что внучка Екатерина приезжала в офис компании "Новитрек" за дивидендами деда в размере 500 тысяч рублей по доверенности. Также она пробовала продать бабушкин автомобиль.

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области