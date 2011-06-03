Бутман позвал Shaman и Ревву на свой юбилей в Кремль

Долина, L'One и Абдразаков выступят с Бутманом на двух концертах.

Игорь Бутман рассказал, кого пригласил на свой юбилей. В интервью РИА Новости музыкант сообщил, что отметит 65-летие большими концертами в Москве и Петербурге. Вместе с ним на сцену выйдут Лариса Долина, Ильдар Абдразаков, Сергей Мазаев, Валерий Сюткин, Ярослав Дронов (Shaman), Леван Горозия (L"One), Александр Ревва, а также Fantine и Варя Убель.

Бутман назвал Shaman популярным артистом, в таланте которого нельзя усомниться, а Ревву — потрясающим комедийным актёром с красивым голосом. По словам джазмена, открытием для него стало, что Ревва здорово поёт вживую. Рэпер L"One, по словам Бутмана, тоже приглашён, потому что очень любит джаз.

Юбилейный концерт в Кремлёвском дворце пройдёт 27 октября — в день рождения Бутмана. В Петербурге празднование состоится 1 ноября в БКЗ "Октябрьский". Shaman, Сергей Мазаев, Варя Убель и Fantine точно будут на обеих площадках.

Ранее в Летнем саду открылся международный джазовый фестиваль Петербурга.

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