Грузовик вспыхнул на Московском шоссе, спасатели справились за 20 минут

Аккумулятор и колесо загорелись в грузовике у дома 11 в Пушкинском районе.

Вечером 7 августа в Пушкинском районе Петербурга загорелся грузовой автомобиль у дома 11 на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21:57. На момент прибытия первых расчётов в грузовике горели аккумуляторная батарея и заднее колесо. Огонь не успел распространиться на кабину и кузов, благодаря оперативному вмешательству пожарных.

К тушению привлекли две автоцистерны и 10 сотрудников МЧС. Спасатели локализовали возгорание в течение нескольких минут и полностью ликвидировали его в 22:17. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке или перегрев тормозной системы. Точные обстоятельства устанавливают дознаватели.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)