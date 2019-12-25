Судьба повторилась: восстановленный склад Wildberries в Шушарах вновь оказался в огне

Помимо объекта в Шушарах, пожар возник и на арендуемом складе компании в логистическом парке "Уткина Заводь" в Новосаратовке.

Wildberries вновь столкнулся с пожаром на своем складе в поселке Шушары. Возгорание произошло в ночь на 24 июля во время массированной атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По официальной информации, силы ПВО уничтожили 59 дронов. Об этом пишет Фонтанка.

Комплекс в Уткиной Заводи площадью почти 200 тыс. кв. метров Wildberries использует на правах аренды около семи лет. Компания занимает здесь примерно 18 тыс. кв. метров. Этот логистический центр обслуживает Северо-Запад России, а также отправляет товары в Белоруссию, Казахстан и ряд российских регионов. На складе работают преимущественно с крупногабаритными грузами, которые учитываются палетами.

Гораздо серьезнее для маркетплейса ситуация в Шушарах, где расположен собственный склад компании. Объект был построен в 2021 году на участке площадью 17 гектаров. Инвестиции в строительство без учета оборудования оценивались примерно в ₽3 млрд, а стоимость земли составляла около ₽300 млн. При этом комплекс начал работу без официального разрешения на ввод в эксплуатацию.

13 января 2024 года склад практически полностью уничтожил крупный пожар. Тогда из здания эвакуировали более 1,6 тыс. человек. По предварительным данным, возгорание началось в зоне хранения упаковочной пленки. Позже сотрудники рассказывали, что первоначально приняли сигнал пожарной сигнализации за ложное срабатывание, из-за чего время было упущено.

После происшествия ущерб товарам продавцов оценили в ₽34,9 млрд. Стоимость уничтоженного оборудования и самого объекта составила примерно от ₽8 до ₽13 млрд. К августу 2024 года компания сообщила, что компенсировала продавцам 95 % от общей суммы убытков.

Ранее основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила, что при атаке на логистические комплексы в Шушарах и Уткиной Заводи удалось сохранить часть площадей и товаров.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)