За неделю от клещей пострадали 1086 человек в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге клещи чаще кусали в Курортном и Выборгском районах.

За неделю с 6 по 12 августа клещи покусали 1086 жителей Петербурга и Ленобласти, сообщил Роспотребнадзор. 68,2% обращений пришлось на городские клиники, 31,8% — на областные.

В 77,5% случаев присасывания произошли в Ленобласти, в 9,6% — в Петербурге. В городе чаще всего клещи атаковали в Курортном, Выборгском и Московском районах, в области — во Всеволожском, Выборгском и Тихвинском.

В рамках прививочной кампании против клещевого энцефалита привиты более 93 тыс. жителей Петербурга и более 68 тыс. жителей Ленобласти.

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор вновь проверил водоемы Петербурга и Ленобласти, купаться можно в трех.

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