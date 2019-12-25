Роспотребнадзор вновь проверил водоемы Петербурга и Ленобласти, купаться можно в трех

В городе отобрали 96 проб в девяти водных акваториях.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 24 июня вновь проверили качество воды в водных объектах региона. Купаться безопасно в тех из них.

В городе отобрали 96 проб в девяти водных акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Соответствуют нормативам 1-е Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе.

А в области отобрано 80 проб в 20 зонах рекреаций. По результатам проверки качество воды удовлетворительно в озере Царицыно в Тихвинском районе.

Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургской шаверме выявили опасные бактерии.

Фото: Piter.TV