В петербургской шаверме выявили опасные бактерии

Присутствие бактерий свидетельствует о вероятном попадании фекальных загрязнений — возможно, вследствие использования загрязнённой воды, некачественного сырья либо несоблюдения гигиенических норм сотрудниками заведений.

Эксперты лаборатории "Тест-Санкт-Петербург" провели проверку качества шавермы в трех известных точках Северной столицы. Во всех образцах обнаружены патогенные микроорганизмы, недопустимые по санитарно-гигиеническим нормам, пишет 78.ru.

16 июня были закуплены порции шавермы в заведениях "Шаверленд", "Кебаб-кафе" и "Шаверно". Образцы сразу же поместили в специальную сумку-холодильник и быстро транспортировали в лабораторию "Тест-Санкт-Петербург" для микробиологического анализа.

По результатам исследований выяснилось следующее: образец из "Шаверленда" содержал кишечную палочку (Escherichia coli) в концентрации 0,1 грамма продукта, хотя норматив требует полного отсутствия бактерий. Коэффициент мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) оказался завышен почти вдвое — составил 3,5 × 10⁴ КОЕ/г против допустимых 2 × 10⁴ КОЕ/г.

Образец из "Кебаб-кафе" показал наличие E.coli в количестве 1 грамм, плюс выявлены кишечные палочки в концентрации 0,1 г. Общий уровень загрязнения бактериями превышал норму в четыре с половиной раза.

У образца из заведения "Шаверно" была найдена кишечная палочка в объёме 1 г, тогда как её присутствие вообще недопустимо.

Присутствие указанных бактерий свидетельствует о вероятном попадании фекальных загрязнений — возможно, вследствие использования загрязнённой воды, некачественного сырья либо несоблюдения гигиенических норм сотрудниками заведений. Потребление такой пищи чревато пищевым отравлением и заболеваниями кишечника.

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