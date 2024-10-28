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Семечки из петербургских магазинов проверили на кадмий
Сегодня, 9:57
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Семечки из петербургских магазинов проверили на кадмий

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В мае специалисты ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" отобрали 10 образцов наиболее распространенных марок.

Семечки из магазинов Петербурга проверили на кадмий. Показатель в норме, рассказал депутат городского парламента Андрей Рябоконь. 

Напомним, ранее стало известно о том, что на прилавках сетей обнаружены семечки с высоким его содержанием. В мае специалисты ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" отобрали 10 образцов наиболее распространенных марок, продукцию исследовали на содержание микотоксина и токсичных элементов – свинца, мышьяка, кадмия и ртути. 

По результатам лабораторных исследований установлено, что все образцы соответствуют требованиям по содержанию указанных токсичных элементов, содержание кадмия не превышает установленных требований к допустимому содержанию.

Андрей Рябоконь, депутат петербургского парламента 

Ранее на Piter.TV: в петербургских магазинах нашли курицу, зараженную сальмонеллой. 

Фото: pxhere 

Теги: кадмий, семечки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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