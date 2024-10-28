Семечки из петербургских магазинов проверили на кадмий

В мае специалисты ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" отобрали 10 образцов наиболее распространенных марок.

Семечки из магазинов Петербурга проверили на кадмий. Показатель в норме, рассказал депутат городского парламента Андрей Рябоконь.

Напомним, ранее стало известно о том, что на прилавках сетей обнаружены семечки с высоким его содержанием. В мае специалисты ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" отобрали 10 образцов наиболее распространенных марок, продукцию исследовали на содержание микотоксина и токсичных элементов – свинца, мышьяка, кадмия и ртути.

По результатам лабораторных исследований установлено, что все образцы соответствуют требованиям по содержанию указанных токсичных элементов, содержание кадмия не превышает установленных требований к допустимому содержанию. Андрей Рябоконь, депутат петербургского парламента

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