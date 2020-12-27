Депутат Рябоконь: семена подсолнечника различных торговых марок проверят в Петербурге

Образцы пищевых продуктов отобраны 12 мая 2025 года для лабораторного анализа с целью оценки их безопасности.

В Петербурге стартовала проверка качества семян подсолнечника разных производителей и торговых марок после обращения депутата Законодательного собрания Андрея Рябоконя к главе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Сам парламентарий подтвердил начало данной процедуры в своём Telegram-канале.

Образцы пищевых продуктов отобраны 12 мая 2025 года для лабораторного анализа с целью оценки их безопасности. Результаты проверок будут предоставлены мне до 20 июня 2025 года, сообщил депутат.

Напоминаем, что поводом для проверки стал случай обнаружения в семенах подсолнечника, продаваемых в городских супермаркетах, опасного вещества — кадмия. Токсический металл способен аккумулироваться в человеческом организме, вызывая серьёзные нарушения функций почек, центральной нервной системы, повышая вероятность развития артериальной гипертензии, анемии и онкологических заболеваний.

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