В Петербурге организуют проверку после сообщений о наличии кадмия в семечках

Эта информация содержится в ответе на запрос депутата городского парламента Андрея Рябоконя, присланном из государственного бюджетного учреждения "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг".

После публикаций в СМИ о наличии кадмия в семечках, в Петербурге проведут проверку их безопасности. Эта информация содержится в ответе на запрос депутата городского парламента Андрея Рябоконя, присланном из государственного бюджетного учреждения "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг", написал сам депутат в своем Telegram-канале.

В соответствии с запросом, семена подсолнечника будут добавлены в список пищевых продуктов, которые подлежат выборочному исследованию в торговых точках на предмет их безопасности в 2025 году.

В конце сентября появилась информация о том, что в магазинах Петербурга продаются семечки, содержащие кадмий. Этот металл опасен для человеческого организма, так как способен накапливаться и вызывать патологические изменения. Прежде всего страдают почки и нервная система, а нарушение минеральной плотности костей происходит из-за блокировки синтеза витамина D. Кадмий также может привести к развитию гипертонии, анемии и онкологических заболеваний. Для отравления кадмием достаточно съесть около 30 миллиграммов металла вместе с едой или выпить 15 миллиграмм с водой.

Ранее мы сообщили о том, что в Роспотребнадзоре напомнили петербуржцам о пользе тыквы.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)