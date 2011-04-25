В петербургских магазинах обнаружены семечки с кадмием

Отмечается, что кадмий – тяжелый металл, который токсичен и способен при накоплении вызывать патологии.

Организация "Общественный контроль" проверила семечки в магазинах Петербурга и выявила, что в 10 из 10 пачках есть опасный для организма яд – кадмий. Показатель вещества близок к превышению установленной нормы, пишет "Нева.Тудей".

Отмечается, что кадмий – тяжелый металл, который токсичен и способен при накоплении вызывать патологии. Для отравления веществом достаточно раз употребить 30 миллиграммов. А в семечках должно содержаться не более 0,2 миллиграмма на килограмм кадмия.

По результатам экспертизы меньше всего металла содержится в марках "Семечки Богучарские", "Первым делом" и "Джинн". Кроме того, не превышают установленную норму "Бабкины семечки", "365 дней", "От атамана", "Красная цена", Smakky, "Моя цена". Порядка 0,19 миллиграмма на килограмм нашли в "Молодежных" и "Мартине".

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Фото: pxhere