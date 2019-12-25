Больше половины сыров "Российский" в магазинах Петербурга оказались фальсификатом

Экспертиза показала, что 75% продукции этого наименования изготовлены и расфасованы с нарушением законодательства.

Более половины полутвердых сыров, проверенных в магазинах Петербурга, не соответствуют требованиям качества. По данным пресс-службы организации "Общественный контроль", чаще всего фальсифицируют популярный сыр "Российский" самой бюджетной ценовой категории (около 600 рублей за килограмм).

Экспертиза показала, что 75% продукции этого наименования изготовлены и расфасованы с нарушением законодательства. Из двенадцати проверенных образцов девять не соответствовали обязательным требованиям нормативных документов. При этом все подделки имели маркировку системы "Честный знак".

В ходе проверки были выявлены конкретные нарушения: в сыре "Российский молодой" ТМ "Закряжье" (ООО "Ровеньки-маслосырзавод", Воронежская обл.), купленном в магазине "Верный" за 550 руб./кг, массовая доля жира в сухом веществе составила всего 18% вместо заявленных на этикетке 45%. В продукции ТнВ "Сыр Стародубский" (Брянская обл.), расфасованной сетью "Светофор" по цене 523 руб./кг, оказалось 41,9% жира вместо обещанных 50%.

Специалисты отмечают, что некоторые изготовители пользуются пробелами в законодательстве: они используют гостовское название "Российский", но выпускают продукт по техническим условиям (ТУ), занижая жирность. Например, указывают 45% вместо положенных по ГОСТу 50%. В свою очередь, Роспотребнадзор сообщил, что объявил предостережения изготовителям поддельного сыра – ООО "Сыроделово", ООО "Ровеньки-маслосырзавод" и ТнВ "Сыр Стародубский". Аналогичные меры приняты в отношении торговых сетей "Лента", "Верный", "Сезон", "Светофор", "Дикси" и "Ашан", допустивших реализацию некачественной продукции.

Ранее мы сообщили о том, что вся проверенная краковская колбаса в магазинах Петербурга оказалась подделкой под ГОСТ.

Фото: ВКонтакте / ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ