Вся проверенная краковская колбаса в магазинах Петербурга оказалась подделкой под ГОСТ

Ключевым показателем, по которому провалились все продукты, стала массовая доля влаги – она оказалась выше установленных пределов.

Исследование Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ", организованное организацией "Общественный контроль", выявило масштабные нарушения при производстве полукопченой колбасы. Сразу 10 образцов "Краковской" из магазинов Северной столицы не соответствуют государственному стандарту.

Ключевым показателем, по которому провалились все продукты, стала массовая доля влаги – она оказалась выше установленных пределов. Абсолютный антирекорд установила торговая марка "Велком". В ее образце содержание воды составило 65,6%, что превышает допустимую норму более чем на 50%. Список нарушителей также пополнили бренды "Иней", Baltia, "Лента", "РЕМИТ", "Ближние горки", "Дымов", "Мираторг", "Рублевский" и "Окраина".

Специалисты отмечают, что избыток жидкости часто достигается за счет использования влагоудерживающих агентов (клетчатки, крахмала, камеди), которые разбухают и увеличивают вес продукта. Директор ООО РКЦ "ТЕСТ-Консалт" Татьяна Яковлева добавила, что причиной может быть сокращение времени сушки или добавление воды для разглаживания оболочки. Представители отрасли уточнили, что мясо зачастую поступает на заводы уже с растворами, удерживающими влагу. Еще одним фактором называют фосфаты: их добавляют вместе со льдом, чтобы оборудование не перегревалось, а также для искусственного увеличения веса готовой продукции.

Как выяснилось, ситуация носит системный характер. Проверка прошлого года показала аналогичные результаты: тогда ни один из восьми взятых образцов "Краковской" также не прошел экспертизу по влажности. Несмотря на то что Роспотребнадзор объявил всем изготовителям и магазинам предостережения, новая проверка доказала, что производители проигнорировали требования ведомства и нарушения не были исправлены.

Ранее мы сообщили о том, что больше половины мёда в магазинах Петербурга признали некачественным.

Фото: "Общественный контроль"