Беглов рассказал о развитии лесного хозяйства Петербурга в День работников леса

В Петербурге высадили почти 29 тысяч деревьев за 3 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем работников леса, который отмечается 20 сентября. В своем обращении он рассказал о мерах по сохранению и восстановлению лесных территорий. По его словам, почти 16 % территории Петербурга занимают леса, расположенные в 7 районах города. В 2024–2026 годах в Северной столице высадили почти 29 тыс. деревьев, а в течение ближайших 10 лет планируется посадить еще 90 тыс. деревьев.

Отдельное внимание губернатор уделил федеральным акциям "Сохраним лес" и "Сад памяти". С 2024 года Курортным лесопарком в рамках этих проектов провели почти 1200 мероприятий. Также в Петербурге развивают особо охраняемые природные территории и экологические маршруты. Сейчас заповедный фонд города включает 18 охраняемых территорий. Накануне в Курортном районе открыли 14-километровый участок межрегионального маршрута "Озерная тропа", который проходит через заказник "Озеро Щучье" и памятник природы "Комаровский берег", а затем продолжается в Ленинградской области.

Беглов также отметил роль Петербурга в подготовке специалистов для лесной отрасли. Более 200 лет такие кадры выпускает Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова. Губернатор поблагодарил работников лесного хозяйства, экологов и специалистов по благоустройству за их труд и вклад в сохранение городских зеленых зон.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)