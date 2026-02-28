В Петербурге задержали организатора убийства 23-летней давности

Заказчик скрывался за границей, но попался сразу после прилёта в Москву

Следователи петербургского СК задержали организатора убийства, совершённого ещё в январе 2002 года. 23 года фигурант скрывался от правосудия за границей, но был задержан сразу после прибытия в аэропорт Домодедово. Мужчину доставили в Петербург и заключили под стражу.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Петербургу, уголовное дело расследуется в отношении трёх членов организованной группы по статье "убийство по найму". В ходе следствия вскрылись дополнительные эпизоды.

По версии следствия, в январе 2002 года фигурант организовал убийство своего знакомого, который ранее сам совершил на него покушение. Заказчик нашёл исполнителя — им оказался действующий оперуполномоченный уголовного розыска. За денежное вознаграждение полицейский вместе с подельником 15 января 2002 года убили мужчину и захоронили его тело.

Организатор преступления долгие годы скрывался за границей. Однако совместная работа следователей СК и оперативников ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти позволила вычислить его. Мужчину задержали в аэропорту Домодедово сразу после прибытия в Россию и доставили в Петербург для проведения следственных действий.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

