Въехавший в толпу на Урале водитель заявил, что перепутал педали

За рулем общественного транспорта находился 39-летний иностранец.

Водитель автобуса, который сбил толпу пешеходов в Екатеринбурге, заявил на допросе о том, что перепутал педали газа и тормоза. Соответствующими сведениями поделились представители пресс-службы Следственного комитета России по Свердловской области. В надзорном ведомстве на Урале заметили, что ранее смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и общественного транспорта произошло вблизи храма Большой Златоуст вечером, 10 июня. Согласно сведениям от местного губернатора Дениса Паслера, жертвами трагедии стали четыре человека. Люди скончались на месте инцидента. В том числе речь идет об одном ребенке. Еще три потерпевших были госпитализированы в больницу. Уточняется, что за рулем автобуса находился 49-летний иностранец. Сейчас ему грозит до семи лет лишения свободы.

Я нажал этот… думал, что тормоз нажал, а тут газ, потом я сам чувствую, что куда-то поехал и тормоз нажал. речь водителя автобуса

Напомним, что после смертельной аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела. В настоящее время подозреваемые задержаны. По данным российских правоохранительных органов по региону, количество пострадавших в этой аварии достигло пяти человек. Однако двое граждан после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

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Фото и видео: Следственный комитет России