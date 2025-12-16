На Урале школьница воткнула нож в спину сверстнице после розыгрыша

В Свердловской области школьница поссорилась со сверстницами и получила ножевое ранение в спину.

В городе Полевском школьница воткнула нож в спину 12-летней девочке. Пострадавшую прооперировали, сообщила пресс-служба городского отделения МВД.

Врачи диагностировали у девочки проникающую колото-резаную рану грудной клетки, затрагивающую левое легкое. Она рассказала, что гуляла с подругами, когда к ним подошли незнакомые девочки, затем между ними произошел конфликт и незнакомка ударила ее ножом.

Уголовное дело возбудили о покушении на убийство. Нападавшей оказалась 13-летняя школьница, которая носила перочинный нож с собой для самообороны. Несовершеннолетнюю поставили на профилактический учет в ПДН.

По данным источника "КП-Екатеринбург", девочки поссорились из-за того, что одна из них предложила пострадавшей конфету. Однако вместо сладости в фантике лежал камень. Ссора переросла в драку, в какой-то момент нападавшая достала нож и ударила сверстницу.

