На Урале школьница воткнула нож в спину сверстнице после розыгрыша

В городе Полевском школьница воткнула нож в спину 12-летней девочке. Пострадавшую прооперировали, сообщила пресс-служба городского отделения МВД.
Врачи диагностировали у девочки проникающую колото-резаную рану грудной клетки, затрагивающую левое легкое. Она рассказала, что гуляла с подругами, когда к ним подошли незнакомые девочки, затем между ними произошел конфликт и незнакомка ударила ее ножом.
Уголовное дело возбудили о покушении на убийство. Нападавшей оказалась 13-летняя школьница, которая носила перочинный нож с собой для самообороны. Несовершеннолетнюю поставили на профилактический учет в ПДН.
По данным источника "КП-Екатеринбург", девочки поссорились из-за того, что одна из них предложила пострадавшей конфету. Однако вместо сладости в фантике лежал камень. Ссора переросла в драку, в какой-то момент нападавшая достала нож и ударила сверстницу.
