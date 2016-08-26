В Пятигорске мужчина погиб при проведении ремонта трамвая

Обстоятельства трагедии выясняются.

Мужчина погиб на территории Пятигорска в Ставропольском крае при проведении ремонта трамвая. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы региональной Госавтоинспекции. Они пояснили, что трагедия зафиксирована по проспекту Кирова, когда произошло самопроизвольное движение общественного транспорта. Трамвай наехал на стоящий на путях другой трамвай. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются.

В результате происшествия 41-летний мужчина (слесарь), который осуществлял ремонт общественного транспорта, получил тяжелые травмы, с которыми госпитализирован в городскую больницу, где впоследствии скончался. сообщение от ГИБДД по региону

